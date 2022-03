Chloe Zhao criptica sul futuro di Star Wars: 'È nella stessa situazione della Marvel'

Nel corso di una recente intervista concessa a Empire, dopo aver espresso le sue opinioni sulle reazioni della Marvel a Eternals, Chloe Zhao ha continuato il suo discorso parlando dell'evoluzione dei franchise Marvel e di Star Wars, ammettendo quanto sia inevitabile che il tutto risulti un po' doloroso, soprattutto per i fan più irreprensibili.

Ecco le parole della regista, che tempo fa era stata rumoreggiata per il progetto Star Wars prodotto da Kevin Feige:

"Star Wars si trova nella stessa situazione della Marvel. È visto, per ciò che era, da un grande gruppo di persone, inclusa me che sono una fan accanita decisamente old-school e anche un po’ conservatrice a dirla tutta, e adesso lo vedi evolvere verso il futuro. E ogni evoluzione, ogni cambiamento tende a essere doloroso. È come vedere un insetto che si trasforma da un bruco. La Marvel sta cambiando ed è doloroso. E così anche Star Wars. Amo far parte di quel cambiamento, trovare il mio posto. Spero di poter atterrare, in sicurezza, ogni volta, ma non si sa mai. Ma è il processo che conta e le persone con cui lavori".

A quel punto, Empire ha chiesto a Chloe Zhao se in futuro la vedremo alla regia di un progetto legato a Star Wars, come era stato rumoreggiato qualche tempo fa, ma la regista ha risposto con un secco "No comment", aggiungendo: "Però dai chi non ama Star Wars?".

Per quanto riguarda il progetto Star Wars di Feige, c'è la possibilità che venga ritardato, poiché le riprese di Star Wars Rogue Squadron sono state posticipate a tempo indeterminato. Tutto tace anche sul fronte di un possibile sequel di Eternals, che indubbiamente dovrebbe arrivare anche se non è dato sapere quando...