Chloé Zhao: la Cina non riconosce la sua vittoria, Marvel prepara il trailer di Eterni?

La vittoria di Chloé Zhao con Nomadland è stata accolta dal silenzio più totale in Cina, dopo la cerimonia degli Oscar 2021 dall'Oriente non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale in onore della regista e il silenzio delle autorità governative sta facendo parecchio rumore in giro per il web.

Al contrario, negli Stati Uniti, dove il nome della Zhao sta rimbalzando praticamente ovunque in qualità di nuova regista donna a vincere miglior regia e miglior film a undici anni da The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, sui social i fan dei Marvel Studios sono convinti che questo sia il momento perfetto per pubblicare il tanto atteso trailer di Eterni.

Per i pochi che non lo sapessero, Eterni è il nuovo film del Marvel Cinematic Universe ed è stato diretto proprio da Chloé Zhao: il progetto si prospetta a dir poco ambizioso, è stato sponsorizzato personalmente da Kevin Feige come la più bella storia del franchise e introdurrà non solo un team nuovo di zecca, con un cast da urlo, ma una vera e propria nuova mitologia Marvel, fatta di esseri cosmici divini e dipanata nel corso di migliaia di anni.

I protagonisti saranno Kit Harrington, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie e Gemma Chan, solo per citarne alcuni, e i fan sono convinti che ora che Chloé Zhao è la cineasta più popolare al mondo il debutto del trailer del suo nuovo film sia dietro l'angolo. Di certo per i Marvel Studios la mossa non potrebbe che rivelarsi vincente, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Ricordiamo che Eterni ha una data di uscita fissata per il 5 novembre prossimo.