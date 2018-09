Chloe Zhao alla regia de Gli Eterni, nuovo cinecomic di casa Marvel Studios

Come già anticipato in questi mesi, i Marvel Studios hanno deciso di procedere con la pellicola dedicata agli Eterni, che uscirà durante l'attesa Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

Ed infatti, come svela Variety, i Marvel Studios hanno ingaggiato ufficialmente Chloe Zhao come regista del cinefumetto. Zhao ha ricevuto consensi per il suo film indipendente The Rider e per Songs My Brothers Taught Me; la regista era già nei radar della Marvel ed era in corsa per la regia del film stand-alone dedicato alla Vedova Nera, affidato, invece, a Cate Shortland.

A quanto pare, Zhao ha vinto la regia scontrandosi con registi come Nicole Kassell, Travis Knight ed il duo Cristina Gallego & Ciro Guerra. La sceneggiatura è stata firmata da Matthew & Ryan Firpo. Al momento la Marvel non ha comunicato una data di uscita, ma è chiaro che dovrebbe arrivare nel 2020.

La sceneggiatura firmata dai Firpo è incentrata "su un gruppo di superesseri quasi immortali conosciuti come Eterni e un altro gruppo mostruoso conosciuto come Devianti, creati dalle entità cosmiche Celestiali". Variety conferma che i protagonisti del cinefumetto saranno Ikaris e Sersi.

Nel 2020 la Marvel dovrebbe avere in uscita soltanto il film dedicato alla Vedova Nera. Guardiani della Galassia vol.3, che era previsto per maggio 2020, è stato posticipato a data da destinarsi dopo il licenziamento di James Gunn.