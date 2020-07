Chloe - Tra seduzione e inganno, Liam Neeson abbandonò il set per l'incidente della moglie

Questa sera torna in televisione Chloe - Tra seduzione e inganno, il thriller erotico con protagonisti Liam Neeson, Julianne Moore e Amanda Seyfried. La pellicola verrà trasmessa su Tv8 alle 21:30, ma il set non fu particolarmente felice a causa della tragica scomparsa della moglie di Neeson, l'attrice Natasha Richardson.

Proprio mentre erano in corso le riprese del film diretto da Atom Egoyan, arrivò la notizia dell'incidente sciistico in cui rimase coinvolta Natasha Richardson. Quest'ultima, il 16 marzo 2009, cadde su una pista di sci a Mont-Tremblant in Canada, mentre praticava una discesa accompagnata da un istruttore; nonostante non fosse rimasta ferita alla testa, l'attrice accusò un fortissimo mal di testa e morì due giorni dopo, il 18 marzo, a soli 45 anni. La caduta infatti aveva provocato un'emorragia cerebrale diventata irreversibile.

Neeson, che in quel momento si trovava proprio sul set di Chloe - Tra seduzione e inganno, lasciò immediatamente il suo lavoro per recarsi dalla moglie. La produzione quindi ricalendarizzò il suo programma per girare tutte le scene dove l'attore non era necessario, per dargli tutto il tempo possibile. Pochi giorni dopo la morte della Richardson, Neeson tornò al lavoro per onorare il suo contratto e girò tutte le sue scene mancanti all'appello in due giorni appena.

Chloe - Tra seduzione e inganno, prodotto tra gli altri da Jason Reitman, che convinse la Seyfried ad accettare la parte (ricordiamo che questa richiedeva alcune scene di nudo molto esplicite), uscì un anno dopo la tragedia che colpì Neeson, nel marzo 2010 e fu presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. Non fu un successo di pubblico (con appena 11 milioni di dollari di incasso) e non convinse pienamente nemmeno la critica.