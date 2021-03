Chloë Sevigny, la star di Boys Don't Cry si è sposata in gran segreto lo scorso anno

Chloë Sevigny si è sposata in gran segreto nel 2020 il gallerista d'arte Sinisa Mackovic, con il quale ha avuto il primo figlio, Vanja, lo scorso 2 maggio. Sevigny ha celebrato il suo primo anniversario di matrimonio. L'attrice ha condiviso una foto della coppia nel giorno dei fiori d'arancio con la didascalia:"Sposi lunedì 9 marzo 2020".

Il luogo taggato nel post è il Municipio di New York e nella didascalia l'attrice aggiunge:"Buon anniversario amore mio", con l'emoji di un anello.

L'immagine mostra la sposa vestita con un abito nero aderente con un velo bianco e un piccolo mazzo di fiori bianchi.



Sevigny e Mackovic hanno iniziato a frequentarsi nel 2018 e hanno annunciato la gravidanza nel gennaio 2020.

Candidata al Golden Globe e all'Oscar per il ruolo di Lana Tisdel in Boys Don't Cry (1999), al fianco di Hilary Swank, e diretta da Kimberly Pierce.

L'attrice è una delle star del cinema indipendente, protagonista di titoli conosciuti come Gummo, Mosche da bar e The Brown Bunny con Vincent Gallo.

Sevigny è nota anche per la sua carriera nel mondo della moda, lavorando per marchi importanti come Louis Vuitton, H&M e MAC Cosmetics.



