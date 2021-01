Chloë Grace Moretz, i 10 migliori film della star de La Quinta Onda secondo IMDb

Questa sera Chloë Grace Moretz torna in tv con La Quinta Onda, il thriller fantascientifico post apocalittico del 2016 diretto da J. Blakeson. Probabilmente questa non è una delle sue pellicole più riuscite ma, la giovane attrice 23 enne ha gia avuto modo di collaborare con molti registi di spessore spaziando tra generi differenti.

Ripercorriamo insieme la sua fin qui breve carriera grazie al sito di IMDb, confrontando le valutazioni degli utenti per comprendere a grandi linee quali pellicole della sua filmografia abbiano ottenuto maggiormente il gradimento del pubblico. Come potete vedere nella top 10 che vi riportiamo di seguito, un film d'animazione ottiene il gradino più alto del podio. Si ferma invece solo al terzo gradino la collaborazione con Martin Scorsese.

10. La diseducazione di Cameron Post (2018) - 6.6

9. Brain on Fire (2016) - 6.6

8. If I Stay (2009) - 6.7

7. Sils Maria (2014) - 6.7

6. Suspiria (2018) - 6.8

5. Let Me In (2010) - 7.1

4. The Equalizer (2014) - 7.2

3. Hugo Cabret (2011) - 7.5

2. Kick-Ass (2010) - 7.6

1. The Tale Of Princess Kaguya (2013) - 8.0

Siete d'accordo con questa lista? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo inoltre, che nel 2020 è stata celebrato il decimo anniversario di Kick- Ass e che tra l'altro Chloë Grace Moretz ha preso parte a Tom & Jerry.