Chloe Bennet, la Quake di Agents of S.H.I.E.L.D., entra nel cast del film animato Everest!

La star di Agents of S.H.I.E.L.D.,, ha ottenuto il ruolo principale nel film d'animazione Everest. Nelle ultime 5 stagioni, la Bennet ha interpretato l'agente Daisy Johnson alias. Quake nello show televisivo Marvel.

Il suo debutto cinematografico era previsto per questa estate, nel remake di Valley Girl, ma l'uscita del film è stata rimandata a causa di una controversia su Logan Paul (che ha recitato nel film).

In Agents of S.H.I.E.L.D., la Bennet ha interpretato diverse versioni dello stesso personaggio e, apparentemente, dopo il centesimo episodio della serie, il suo ruolo sarà ancora maggiore.

Tornando a questo progetto animato, Everest, secondo quanto riportato da THR, Chloe Bennet è la prima aggiunta al cast e interpreterà il ruolo principale, quello di Yi. Everest sarà il primo film dei Pearl Studios di Shanghai. Racconta la storia di un gruppo di disadattati che incontra lo yeti protagonista e intraprende un viaggio per riportarlo alla sua famiglia, che si trova nel punto più alto della terra, sulla cima del monte Himalaya. Il film è diretto da Jill Culton (Open Season) e co-diretto da Todd Wilderman. Will Davies e Irena Brignull (Il piccolo principe) hanno scritto la sceneggiatura.

La Bennet è per metà cinese e per metà caucasica e ha iniziato la sua carriera come pop star e modella in Cina. L'attrice è schietta sui temi della rappresentazione razziale a Hollywood, specialmente per quanto riguarda gli attori asiatici. Combina il suo attivismo con il suo ruolo, interpretando il primo supereroe MCU asiatico, ed è diventata un modello di vita reale per molti fan. Sarà bello per un pubblico un po 'più giovane vedere Chloe Bennet in un film animato come Everest, poiché Agents of S.H.I.E.L.D. ha virato leggermente in una direzione più oscura nelle ultime stagioni.