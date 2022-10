Chlöe Bailey irriconoscibile nel suo costume di Tempesta degli X-men!

Chlöe Bailey è irriconoscibile. La star sorprende tutti con il suo costume per Halloween a tema X- Men. Un recente tweet mostra la cantante completamente calata nel ruolo di Storm (Tempesta).

Instagram è in subbuglio dopo la condivisione del suo cosplay. "Sono la tempesta di questa notte", scrive Chlöe. I 2000 commenti confermano l'entusiasmo dei suo fan.

Chlöe Bailey è una giovane cantante e compositrice americana. Insieme alla sorella, formano Chloe x Halle, duo musicale che ha ricevuto 5 Grammy Award nel periodo tra il 2018 e il 2021. La sorella di Chlöe non è di certo un nome da voi sconosciuto: Halle Bailey è infatti la nuova sirenetta nel live action previsto per maggio 2023. Un film che, ancor prima dell'uscita, ha destato diverse polemiche: Halle Bailey ha ricevuto insulti razzisti in seguito al primo Trailer di La Sirenetta. Ben 1.5 milioni di persone non hanno tardato ad esprimere il loro dissenso sulla scelta dell'attrice e sul tanto condannato distacco dalla versione originaria. Per chi non sapesse di cosa parliamo, vi rimandiamo al link del trailer ufficiale di La Sirenetta.

Tornando alla nostra cantante... Sapevate che Chlöe Bailey è anche un'attrice? Ebbene sì, e vi diremo di più: potete vederla in titoli come Joyful Noise- Armonie del Cuore, Meet The Browns e Gospel Hill.