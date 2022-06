Chiwetel Ejiofor come prossimo James Bond? Naomie Harris non ha dubbi: 'Sarebbe perfetto'

Impegnata nell'attività promozionale della sua nuova serie, The Man Who Felt to Earth, Naomie Harris, volto di Miss Moneypenny negli ultimi film della saga di 007 James Bond con Daniel Craig, ha detto la sua sull'eventuale successore nel ruolo principale e ha indicato nella sua co-star Chiwetel Ejiofor il candidato ideale per il nuovo film.

Harris è apparsa a Good Morning Britain (via RadioTimes.com) questa mattina, e ovviamente è stato affrontato l'argomento del futuro di Bond. La star non ha perso tempo e ha indicato il suo co-protagonista di The Man Who Fell To Earth, Chiwetel Ejiofor, come la sua scelta ideale per il ruolo di 007 numero 7, menzionando il fatto che è uno dei tanti attori che sono stati collegati all'ambitissimo ruolo dalla stampa.

Harris ha dichiarato: "Sapete, è stato molto divertente. Ieri stavamo camminando sul red carpet e a quanto pare il nome di Chiwetel è nella lista delle persone che potrebbero essere il prossimo Bond. Non lo sapevo, ma ci sto!".

Naturalmente, con l'addio di Craig, non è chiaro se il cast di supporto dei suoi film possa tornare senza di lui, quindi il futuro della Harris nel franchise rimane nebbioso. Ma l'attrice ha dichiarato a GMB che avrebbe colto al volo l'occasione di saltare dietro la scrivania di Moneypenny per quella che sarebbe la quarta volta (la Harris ha debuttato come Eve in Skyfall del 2012). "Mi piacerebbe molto tornare. Amo tutti i membri della squadra, siamo come una famiglia".

Nel frattempo, le ultime voci insistono su Idris Elba come nuovo 007, anche se l'età non è un punto a suo favore; l'attore ha solamente cinque anni meno di Craig.

Per altre letture sulla saga, scoprite le idee originali del No Time to Die di Danny Boyle, che abbandonò il film con Daniel Craig per divergenze creative lasciando il posto a Cary Fukunaga.