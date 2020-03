Con la chiusura dei maggior parte dei cinema americani, continua l'ascesa dei drive-in

L'emergenza Coronavirus ha imposto la chiusura preventiva delle sale cinematografiche di tutto il mondo. E anche se qualcuna ancora resiste, al momento sono i drive-in ad avere la meglio.

Negli Stati Uniti, solo pochi cinema hanno preso la decisione di rimare aperti in questi tempi incerti (dai 79 ai 135, contro i circa 5000 che hanno preferito chiudere) e molti di questi si trovano principalmente nelle aree di Phoenix, St. Louis, Miami, Atlanta, Dallas, Houston, West Palm Beach e Nashville.

Ma l'azione maggiore, al momento, appartiene a loro: i drive-in.

Secondo Deadline, sono stati quattro i titoli che hanno fatto registrare gli incassi più alti lo scorso weekend: l'ultimo film targato disney Pixar Onward, L'Uomo Invisibile prodotto da Blumhouse e distribuito da Universal, il cinecomic Sony Bloodshot con Vin Diesel e Il Richiamo della Foresta di Disney/20th Century Studios. E in gran parte, questo è proprio grazie ai drive-in.

20 sale su 30 in cui è stato mandato Onward erano, infatti, drive-in, 15 su 30 per Il Richiamo della Foresta, e 14 su 30 per Bloodshot.

Ad ogni modo, a causa degli elevati costi che l'industria deve continuare a sostenere nonostante la chiusura dovuta all'emergenza sanitaria, come l'affitto, le utenze, le tasse e i salari, la situazione è tutt'altro che rosea, e si spera in aiuti da parte del governo (come lo stimulus package presentato al Senato degli Stati Uniti).