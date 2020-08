Chinese Zodiac, ecco perchè Jackie Chan è entrato nel Guinness World Record

Jackie Chan è uno dei più famosi attori al mondo di action movie orientali, in grado di portare sul grande schermo spettacolari quanto pericolose scene d'azione, mettendo spesso a rischio la sua stessa vita. Stasera andrà in onda su Mediaset 20 Chinese Zodiac, il film che gli ha permesso di entrare a far parte del Guinness dei Primati.

Con questa pellicola del 2012, l'attore è stato premiato con la consegna di ben due certificati, il primo per "Il maggior numero di stunt eseguiti da un attore vivente" e il secondo per "Il maggior numero di crediti in un singolo film".

Il film che è incentrato sulle vicende di Asian Hawk, l'uomo che deve riportare in Cina dodici teste di bronzo che rappresentano gli animali dello zodiaco cinese, ha veramente dell'incredibile. Infatti Jackie Chan che ha rischiato la vita in Rush Hour, con questo geniale sequel di Armour of God II - Operation Condor, viene citato per ben 15 volte nei credits con ruoli diversi tra di loro. Appare infatti come regista, sceneggiatore, attore protagonista, produttore, produttore esecutivo, direttore della fotografia, direttore artistico, stuntman, stunt coordinator, costumista, unit production manager, catering coordinator, gaffer, compositore e theme tune vocalist.

L'attore originario di Hong Kong ha ammesso di essere particolarmente soddisfatto di essere entrato a far parte del Guinness World Record e, nel farlo ha battuto Robert Rodriguez che deteneva fino ad allora il numero massimo di crediti per un film, ovvero ben 11.