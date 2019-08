Anche Chin Han nel cast di Mortal Kombat, sarà Shang Tsung!

Poche ore fa vi abbiamo confermato che il grande attore giapponese Hiroyuki Sanada sarà Scorpion in Mortal Kombat, il nuovo adattamento della celebre saga di videogame attualmente in produzione alla Warner Bros..

Adesso andiamo a completare quell'annuncio con un secondo ed illustre ingresso nel cast, dato che è stato anche annunciato che l'attore singaporeano Chin Han si è unito al film nella parte di Shang Tsung. Si tratta di un personaggio presente nella saga videoludica fin dal primo episodio, nel quale figurava come boss finale: è un potente stregone malvagio e mutaforma che assorbe le anime di coloro che sconfigge per mantenere la propria giovinezza e il proprio potere, dunque presumibilmente sarà il villain (o uno dei villain) del film.

Volto ormai noto nel cinema occidentale, Han è apparso ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, in Contagion di Steven Soderbergh, e poi ancora in Captain America: The Winter Soldier, nel live-action di Ghost in the Shell e in Skyscraper al fianco di Dwayne 'The Rock' Johnson. Lui e Sanada (che invece abbiamo visto recentemente in Avengers: Endgame e rivedremo in Army of the Dead di Zack Snyder) si uniscono ai precedentemente annunciati Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Bridges), Sisi Stringer (Mileena ) e Lewis Tan.

Simon McQuoid dirige una pellicola prodotta da James Wan e Todd Garner.

Ad oggi la trama del film rimane sconosciuta, ma i lettori di Everyeye.it sapranno di certo che il videogioco dal quale l'opera cinematografica sarà tratta è incentrato su un enorme poster di combattenti provenienti da diversi regni di in un universo immaginario costretti a lottare per la supremazia. L'attuale versione della sceneggiatura è stata scritta da Greg Russo.

Mortal Kombat arriverà nelle sale dal 5 marzo 2021.