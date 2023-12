Chime, il nuovo horror di Kiyoshi Kurosawa promette di creare 'un nuovo genere'

Dopo la pubblicazione del trailer di Blossoms Shanghai di Wong Kar-wai, nel 2024 anche un altro maestro del cinema asiatico farà il suo ritorno sulle scene: Kiyoshi Kurosawa, che sta preparando il suo nuovo film Chime.

A quanto pare, infatti, il padre del j-horror nel prossimo futuro pubblicherà una delle sue opere più folli e spaventose di sempre, che promette di riportare il suo cinema alle atmosfere disturbanti dei capolavori Cure e Pulse: il film avrà per protagonista Mutsuo Yoshioka (che aveva già lavorato con il regista per Foreboding) nei panni di "un insegnante di cucina la cui vita viene sconvolta dall'incontro con Tashiro, un ragazzo al quale dopo un incidente è stato impiantato un dispositivo meccanico nel cervello, dispositivo che emette un rintocco destinato a portare nella vita del protagonista un crescente senso di terrore".

Secondo il produttore Hideyuki Okamoto – che ha ammesso di aver chiesto a Kurosawa “di fare quello che voleva” con questo nuovo film – Chime darà inizio ad “un genere completamente nuovo”: “Questo nuovo film è un lavoro che ha lo scopo di scioccare lo spettatore e lasciarlo con un forte senso di paura dopo averlo visto. Non viene spiegato nulla di ciò che è necessario in una storia normale. Inoltre, non si adatta a generi come l’horror o il thriller di suspense. Questo è lo scopo di questo lavoro: un film pazzesco, un film fuori dal mondo”.

È lecito aspettarsi che Chime esordirà nel 2024 nel circuito dei festival nel 2024, presumibilmente a Cannes considerato lo storico di Kurosawa, ma vi terremo aggiornati. Ricordiamo che l'ultimo film di Kiyoshi Kurosawa ad oggi è Moglie di una spia, disponibile in home-video e su MUBI.