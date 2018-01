Chimami col tuo nome, le intense clip "suona" e "tregua" con Chalamet e Hammer

È oggi grazie allache possiamo mostrarvi due nuove clip italiane dell'atteso Chiamami col tuo nome , chiacchieratissimo e premiato adattamento cinematografico del romanzo didiretto dal talentuoso

Questa la sinossi del romanzo: "Vent’anni fa, un’estate in Riviera, una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta come ogni anno “l’ospite dell’estate, l’ennesima scocciatura”: uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito. I due condividono, oltre alle origini ebraiche, molte passioni: discutono di film, libri, fanno passeggiate e corse in bici. E tra loro nasce un desiderio inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all’estasi. “Chiamami col tuo nome” è la storia di un paradiso scoperto e già perduto, una meditazione proustiana sul tempo e sul desiderio, una domanda che resta aperta finché Elio e Oliver si ritroveranno un giorno a confessare a se stessi che “questa cosa che quasi non fu mai ancora ci tenta”.



Chiamami col tuo nome vede nel cast Thimotée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Eshter Garrel e Victoire Du Bois, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 gennaio.