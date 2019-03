Child's Play: Mark Hamill darà la voce alla bambola assassina nel remake

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Child's Play, remake della saga de La Bambola Assassina, l'attore Mark Hamill ha dichiarato che presterà la sua voce al temibile Chucky.

Hamill si unisce ad un cast che include Aubrey Plaza, Gabriel Bateman e Brian Tyree Henry in quella che è stata definita come una "rivisitazione contemporanea" del film horror del 1988: la storia racconta di una bambola della linea di giocattoli BUDDI che, a causa di un malfunzionamento, inizierà ad avere impulsi omicidi, mettendo in pericolo una madre e suo figlio.

La notizia del casting di Hamill è stata annunciata alla presentazione del panel di Orion Pictures alla WonderCon, ad Anaheim. I fan hanno urlato la loro eccitazione quando Hamill è apparso sugli schermi tramite un messaggio registrato. "Se vi state chiedendo cosa ci faccio al panel di Child's Play, beh, è perché darò la voce a Chucky" ha dichiarato il barbuto Hamill.

L'attore, anche noto per aver doppiato il Joker nella serie animata di Batman, comparirà nella seconda stagione della serie televisiva di History Knightfall, incentrata sui Cavalieri Templari. A dicembre, inoltre, riprenderà per l'ultima volta l'iconico ruolo di Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IX: il film diretto da J.J. Abrams è stato annunciato come il capitolo conclusivo della saga della famiglia Skywalker, che ha fatto la storia del cinema per più di quattro decenni.

Child's Play arriverà il 21 giugno. Nell'attesa, guardate questa nuova immagine ufficiale del temibile Chucky.