Chief of Station, cambio di programma: Aaron Eckhart sostituisce Alec Baldwin!

Alec Baldwin verrà sostituito da Aaron Eckhart nell'attesissimo Chief of Station, film di Jesse V. Johnson. Un altro duro colpo per l'attore americano, recentemente sotto i riflettori per il terribile incidente sul set di Rust, durante il quale Baldwin ha ferito con un'arma da fuoco di scena il regista Joel Souza. Purtroppo non è tutto, perché lo stesso caricatore è costato la vita della DOP Halyna Hutchins.

Dopo qualche mese Baldwin è stato chiamato per un altro progetto, che tuttavia non è mai andato in porto poiché la produzione ha licenziato Baldwin per la tragedia su Rust. Il terribile incidente ha dato per lungo tempo un grave arresto alla carriera dell'attore, finché non è stato scelto come protagonista di The Chief of Station in Agosto.

Ora arriva la notizia del suo rimpiazzo a favore dell'attore Aaron Eckhart. Il motivo, tuttavia, non riguarderebbe l'incidente, ma un progetto cinematografico tenuto ancora segreto che impegnerebbe Baldwin troppo a lungo, non permettendogli dunque di partecipare al thriller.

Ad ogni modo, il produttore del film Steve Jones (della Bee Holder Production) ritiene che Aaron abbia il physique du rôle, la presenza e la profondità per poter reggere tale ruolo, e per rendere il personaggio ancora più interessante e saggio. Chief of Station si incentra sulla storia di un ex capo della CIA (Aaron Eckhart) costretto a ritornare sui suoi passi quando viene a conoscenza della menzogna dietro il presunto incidente che ha causato la morte della moglie.