Chiedimi se sono felice:5 errori che non avete notato nel cult di Aldo, Giovanni e Giacomo

Questa sera torna in tv Chiedimi se sono felice, la commedia cult del 2000 di Aldo, Giovanni e Giacomo che può vantare la straordinaria colonna sonora di Samuele Bersani. Per tale ragione, cogliamo l'occasione per farvi notare alcuni errori commessi nel film che molto probabilmente fin qui vi sono sfuggiti.

Nella scena in cui Giacomo prende il posto di Giovanni ai grandi magazzini, mentre fa il mimo in un'inquadratura appare con il pizzetto coperto dal cerone e in un'altra no.

Quando Giovanni e Giacomo prendono il treno per andare in Sicilia da Aldo, si nota chiaramente all'inizio della scena che si tratta di un Intercity, successivamente però, quando il treno viene ripreso dall'esterno, si notano carrozze chiaramente diverse, ovvero quelle impiegate per i treni Interregionali.

Quando Giovanni si trova all'aeroporto di Francoforte per cercare Marina, l'altoparlante dice: "Olten, Zürich, Romanshorn", come se si trattasse dell'annuncio di un volo. In realtà si tratta di celebri fermate di un treno svizzero.

Sempre nel corso della scena dell'aeroporto di Chiedimi se sono felice, Giovanni si avvicina ad una hostess della compagnia di bandiera tedesca collega di Marina, quest'ultima però nel corso della pellicola non indossa mai una divisa della Lufthansa.

Quando Giovanni si infervora con Giacomo e spacca tutto, si vede che rompe a metà il tronco di un albero e poi genera buco sulla chioma dello stesso. Al cambio dell'inquadratura però, il buco è scomparso e il tronco è stato spaccato molto più in alto.