Chicken Run 2, Netflix annuncia il titolo ufficiale del sequel di Galline in fuga!

Ricorderete che qualche mese fa Netflix annunciò di essere al lavoro sul sequel di Galline in fuga, pellicola d'animazione della DreamWorks divenuta negli anni un vero e proprio cult. La nuova pellicola arriverà più di vent'anni dopo l'uscita del capitolo originale, distribuito nel 2000, e oggi è stato annunciato il titolo ufficiale del sequel.

Netflix ha infatti annunciato che il titolo del sequel di Galline in fuga, che nell'originale si chiamava Chicken Run, sarà Chicken Little: Dawn of the Nugget. Diretto da Sam Fell, per la Aardman, già casa di Wallace & Gromit e del sottovalutato Giù per il tubo, il sequel vedrà il ritorno dello sceneggiatore originale Karey Kirkpatrick, qui affiancato da John O’Farrell e Rachel Tunnard.

Il film dovrebbe arrivare sulla piattaforma Netflix nel 2023. La trama vedrà la gallina Ginger, fuggita col gallo Rocky in un'isola paradisiaca al termine del primo Galline in fuga, godersi solo per poco la meritata pace: i due sono diventati genitori della tenace Molly, e anche lei sarà coinvolta in una nuova avventura. La gang dovrà tornare indietro e questa volta darsi non a una fuga ma a un'effrazione, per salvare tutto il mondo gallinaceo da un destino terrificante...

Nella versione originale ci sarà un cambio di doppiatori: Ginger passa da Julia Sawalha a Thandie Newton, Rocky da Mel Gibson a Zachary Levi. Nell'edizione italiana i personaggi furono doppiati da Nancy Brilli e Christian De Sica: chissà se anche loro saranno sostituiti o verranno mantenuti.

Netflix ha ottenuto i diritti per realizzare il sequel di Galline in fuga al di fuori dal territorio cinese da Studiocanal e Pathé, dopo che Aardman ha annunciato per la prima volta nel 2018 di essere al lavoro con queste case di produzione proprio sul sequel del film. Già nel 2018 era stato annunciato un sequel di Galline in fuga ma il progetto non decollò mai.