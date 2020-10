Chick Fight: le bellissime Malin Akerman e Bella Thorne se le danno nel primo trailer

Entertainment Tonight ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Chick Fight, commedia incentrata sul mondo della lotta e con protagoniste le due attrici mozzafiato Malin Akerman e Bella Thorne; nel cast è presente anche Alec Baldwin e la pellicola arriverà contemporaneamente sia nelle sale cinematografiche che in video on demand.

La trama narra le vicende della sfortunatissima Anna Wyncomb (Akerman), la quale si ritrova a dover affrontare uno sfratto dopo che la sua attività ha chiuso i battenti. Per dare una svolta alla sua vita una sua amica (Dulcé Sloan) la introduce a una specie di fight club sotterraneo in cui incontrerà la sua nemesi: Olivia (Thorne). Per affrontarla e batterla, Anna si rivolgerà a uno scombussolato coach (Baldwin) che l'aiuterà a far uscire fuori da lei il suo personale Tyler Durden.

Nel cast della pellicola troviamo anche Kevin Connolly, Dominique Jackson e Fortune Feimster. "Chick Fight è un film veramente importante per me se non altro per tutte le amicizie che sono nate mentre lo giravo", ha dichiarato la Akerman a ET. "E' divertente, è eccitante, ed è pieno di donne cazzute! Noi donne siamo sempre in lotta contro noi stesse per cercare di trovare la nostra forza interiore e Chick Fight è la storia di quello che succede quando capita di spingersi oltre la propria comfort zone".

Di seguito potete visualizzare anche il poster ufficiale del film. Chick Fight esordirà nelle sale cinematografiche e contemporaneamente in video on deman il prossimo 13 novembre. Recentemente Bella Thorne ha infranto il record di OnlyFans, piattaforma il cui obiettivo è la pubblicazione di contenuti per adulti liberi dagli standard di censura, guadagnando ufficialmente oltre 1 milione di dollari dalle entrate della sua iscrizione alla piattaforma in appena 24 ore dal debutto del suo account.