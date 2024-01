Chicago o L'Alba del Giorno Dopo? Le immagini dalla città sono impressionanti

Ricordate la scena finale di The Day After Tomorrow? Il pubblico mantiene spesso un distacco da ciò che si vede sul grande schermo ed eventi come grandi catastrofi naturali ci sembrano irraggiungibili nella realtà. E se la crisi climatica ci ha portato a interrogarci se L'Alba del Giorno Dopo fosse ancora attuale, Chicago ne ha dato un esempio.

L'ondata di freddo anomala che sta investendo Chicago il cui termometro, al momento in cui scriviamo, segna i -14 gradi ha creato un panorama molto simile alla New York congelata di The Day After Tomorrow. Una patina di ghiaccio ricopre il fiume che attraversa la città ricreando un'atmosfera decisamente inquietante per i fan dei disaster movie: le immagini della città di Chicago, avvolta in un candido manto di neve, sono davvero davvero impressionanti! Al momento non sono previsti miglioramenti e le temperature gelide dovrebbero mantenersi fino alla fine della settimana.

The Day After Tomorrow scritto e diretto da da Roland Emmerich con Jake Gyllenhaal è un cult del genere apocalittico malgrado: l'avvento di una nuova era glaciale e lo scetticismo generale per una catastrofe di proporzioni bibliche erano il tramite per una riflessione sull'equilibrio tra uomo e natura. Sapevate che la Nasa quasi si offese per L'Alba del Giorno Dopo?