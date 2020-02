Chiara Ferragni si veste da Harley Quinn e invita i fan a guardare Birds Of Prey

A giudicare dalle prevendite di Birds Of Prey il film dovrebbe riuscire ad incassare bene al botteghino. A dare una spinta in più alla promozione arriva una delle celebrità più famose del web: Chiara Ferragni indossa il costume di Harley per l'occasione.

Come è possibile leggere dalla didascalia alle foto su Instagram, la blogger appare entusiasta del film: "Adoro la mia nuova eroina Harley Quinn. Guys dovete vedere il nuovo film @birdsofprey, esce il 6 febbraio in Italia"

Il tutto corredato di cuoricini e di hashtag promozionali. Nelle quattro foto pubblicate la vediamo in varie pose e il look sembra proprio quello di Harley: capelli colorati di rosa e blu, giacca trasparente, e lustrini colorati sulle braccia che ricordano le piume di un volatile. Non poteva mancare la tipica mazza da baseball.

Ovviamente si tratta di un'evidente sponsorizzazione e la modella sarà stata incaricata di promuovere il film alla sua maniera. Non si è lasciata sfuggire l'occasione di posare con un cosplay abbastanza credibile della villain DC. È un peccato che nel film non ci sia anche Joker: Fedez sarebbe stato perfetto per interpretare il ruolo che fu di Jared Leto e comparire al fianco della moglie in questo servizio fotografico. A tal proposito la regista Cathy Yan ha parlato dei motivi dietro all'esclusione di Jared Leto da Birds Of Prey.

Quale versione di Harley Quinn preferite? La Ferragni se l'è cavata bene? Oppure Margot Robbie è insostituibile?