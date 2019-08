Chiara Ferragni - Unposted, ecco il primo trailer ufficiale del film

Il documentario Chiara Ferragni - Unposted sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo Festival del Cinema di Venezia, cosa che ha scatenato le polemiche dei più: in molti, infatti, non comprendono la scelta di dare spazio durante un evento così importante ad un progetto bollato in partenza come mera operazione commerciale.

Certo, l'adagio in questi casi è il famoso 'se ne parli male, purché se ne parli'. Prevedibile, quindi, che per la nota fashion blogger l'operazione si traduca in un grosso ritorno economico, al di là di qualunque dovesse essere il valore del film.

Ciò che vediamo in questo trailer, comunque, ci lascia intendere che la vita della 'signora Fedez' ci verrà raccontata partendo dagli albori, dalla ragazzina che, come ci racconta la voce della madre che sentiamo durante il filmato, "era piena di voglia di fare, di vedere il mondo, di viaggiare". Si passerà poi inevitabilmente per la fondazione del blog The Blonde Salad, vero trampolino di lancio di Chiara verso il successo, per giungere quindi al matrimonio con Fedez (anche lui presente in questo minuto mostratoci in anteprima), alla nascita di Leone e alla Ferragni che conosciamo oggi.

Il personaggio è sicuramente interessante, checché se ne pensi, e di cose da dire ce ne sono senza alcun dubbio. Resta da vedere, quindi, se questo Chiara Ferragni - Unposted si rivelerà un prodotto cinematograficamente valido o solo un immenso spot per quella che è, in ogni caso, una delle personalità più in vista dell'Italia odierna.