Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: 'La nostra Matilda ha un tumore'

Chiara Ferragni e Fedez hanno da sempre abituato i loro fan ad essere partecipi di ogni aspetto della loro vita privata, dagli eventi gioiosi come la nascita del piccolo Leone o compleanni e festeggiamenti vari a quelli decisamente meno piacevoli.

Appartiene alla seconda categoria, purtroppo, l'annuncio dato in queste ore da Chiara Ferragni: la nota influencer, che nei giorni scorsi ha pubblicato il suo primo singolo con Baby K, ha infatti postato su Instagram in video in cui la vediamo visibilmente scossa e preoccupata per le condizioni di salute della sua cagnolina Matilda.

"Mentre ero in un meeting la nostra cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche, l'abbiamo portata da un veterinario e da un neurologo e le abbiamo fatto fare una risonanza magnetica. Abbiamo scoperto che ha un tumore" ha spiegato la moglie di Fedez sull'orlo delle lacrime. Subito i fan hanno fatto sentire la loro vicinanza alla coppia con tanti messaggi di auguri e sostegno, mentre la creatrice di The Blonde Salad ha poco dopo pubblicato un'altra foto che la vede in compagnia del suo bulldog, scrivendo: "Sei la più forte piccola mia, supererai anche questa".

Ferragni ha poi spiegato che Matilda sarà sottoposta ad un ciclo di radioterapia appena sarà dimessa dalla clinica: "Mi sono spaventata perché ho temuto di perderla oggi" ha ribadito l'influencer.