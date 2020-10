Chiara Ferragni sugli hater: 'A loro rispondo con ironia, non con l'odio'

La carriera, la famiglia, il film, gli hater: questi e tanti altri sono stati gli argomenti affrontati da Chiara Ferragni nel corso di un'intervista recentemente rilasciata a Simona Ventura, durante la quale la nota imprenditrice ha raccontato sé stessa nella maniera più sincera possibile.

Ferragni, in particolare, si è voluta soffermare sul comportamento che è solita adottare nei confronti dei tanti utenti social che ogni giorno dispensano critiche di ogni genere tra i commenti ai suoi post, talvolta in maniera costruttiva, talvolta meno.

"Avere persone che ti vanno contro fa parte del gioco, della vita e del quotidiano. Quanti ci parlano alle spalle? Poi ci sono anche gli hater costruttivi, perché fanno critiche costruttive. Penso come debba essere difficile adesso essere adolescente, la tua insicurezza ti rincorre sui social media. Cerco di rispondere con ironia, all'odio non si risponde con l'odio. Mi hanno chiesto se non è mai stato un limite avere il seno piccolo. Non ho mai avuto quella fissa, è importante guardarsi davanti allo specchio e accettarsi" ha spiegato la creatrice di The Blonde Salad.

"Per me è molto importante l'idea di migliorami sempre, la chiamo 'la Chiara che vorrei', tendo a essere istintiva ma quando mi trovo a discutere penso che ho perso tempo e il buonumore. Quindi anche quando mi incavolo mi passa subito" conclude poi l'imprenditrice. Per chi volesse recuperarlo e darvi una nuova occhiata, intanto, ricordiamo che il documentario Chiara Ferragni - Unposted è disponibile su Amazon Prime Video.