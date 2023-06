Chiara arriva su Sky: come vedere il film di Susanna Nicchiarelli, anche in streaming

Non solo Sky Cinema Animation su Sky Cinema, dato che in queste ore è stato annunciato l'arrivo in programmazione di Chiara, nuovo film scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli dedicato alla vita di Santa Chiara.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, il film racconta le vicende umane e spirituali della Santa di Assisi, una figura femminile rivoluzionaria per la sua epoca, interpretata da Margherita Mazzucco, e sarà in onda venerdì 9 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel cast al fianco della protagonista, nei panni di San Francesco, Andrea Carpenzano, e anche Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e con la partecipazione di Luigi Lo Cascio.

Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà.

Ricordiamo che Chiara è stato candidato ai David di Donatello 2023 nelle categorie per la migliore sceneggiatura originale e per i migliori costumi.