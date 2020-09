Mi Chiamo Francesco Totti, ecco il trailer del docufilm sull'ex capitano della Roma

Vision Distribution ha pubblicato il trailer ufficiale di Mi Chiamo Francesco Totti, il documentario diretto da Alex Infascelli e tratto dal libro "Un capitano" scritto dal campione giallorosso con Paolo Condò.

Questa la sinossi ufficiale: "E’ la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo."

Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, il docufilm è una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Alex Infascelli, lo ricordiamo, nel 2015 ha diretto il documentario S is for Stanley tratto dalla biografia dell'assistente di Kubrick Emilio D'alessandrio, poi premiato ai David di Donatello.

Dopo la presentazione in anteprima al Festival del Cinema di Roma, Mi Chiamo Francesco Totti sarà distribuito nelle sale in un evento limitato il 19, 20 e 21 ottobre. Che ve ne pare di questo primo trailer? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.