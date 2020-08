Mi chiamo Francesco Totti, il Capitano presenta via social il documentario sulla sua vita

È con un posto via Facebook che il mitico Francesco Totti ha presentato ai suoi fan e al pubblico il primo poster ufficiale dell'annunciato e atteso documentario basato sulla sua biografia, che ha il titolo ufficiale Mi chiamo Francesco Totti e che ricordiamo essere diretto da Alex Infascelli per Wildside.

Il documentario è ispirato ai fatti raccontati da Totti nella sua autobiografia Un Capitano, scritta in collaborazione con il giornalista sportivo Paolo Condò, firma de La Gazzetta dello Sport e opinionista per Sky Sport: protagonista sarà il numero 10 della AS Roma, che racconterà in prima persona se stesso, la sua vita personale e professionale, e fornirà per la prima volta immagini inedite tratte dal suo archivio privato.

Tra gli highlights del film ci saranno gli anni alla Roma, le gioie e le sconfitte vissute con la squadra della capitale, le avances di squadre blasonate come Real Madrid e Milan e ovviamente la vittoria dei Mondiali del 2006 con gli Azzurri di Marcello Lippi.

Coprodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e dalla Freemantle di Mario Gianani, con la partecipazione della Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, il film sarà distribuito al cinema dalla Vision Distribution.



Il film sarà presentato in anteprima nazionale alla prossima Festa del Cinema di Roma. Trovate la parole di Totti nel posto in calce alla notizia.