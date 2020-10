Mi chiamo Francesco Totti, successo straordinario: il film è campione d'incassi

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020, il film evento Mi chiamo Francesco Totti ha sparigliato il box office con un incasso di 592mila euro e oltre 55mila spettatori in tre giorni.

Il docufilm è stato distribuito nelle sale italiane il 19, 20 e 21 ottobre, e stando al regista Alex Infascelli ha avuto un "eccezionale risultato di presenze in sala ed è la prova dell'amore tra la gente e Francesco Totti. Io sono felice di esserne stato il messaggero".

Questo invece il commento di Nicola Maccanico, Ceo di Vision Distribution (via Ansa): "Il meraviglioso documentario di Infascelli dimostra che, nonostante le difficoltà del momento, il rapporto tra pubblico e sala è ancora vivo. E con responsabilità per contribuire in ogni modo possibile al supporto del mondo dell'esercizio abbiamo deciso di lasciare nei cinema 'Mi Chiamo Francesco Totti' anche nei prossimi giorni. Far vivere il cinema oggi implica l'assunzione da parte di ognuno di alcuni rischi e Vision non ha paura di farlo".

Tratto dal libro "Un Capitano" scritto dal campione giallorosso con Paolo Condò, il docufilm è una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Tra i produttori figurano Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mi chiamo francesco Totti.