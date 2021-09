Lo Chiamavano Jeeg Robot, tutti i collegamenti con il Batman di Nolan

Quando si parla di cinecomic del 21esimo secolo non si può fare a meno di nominare il Batman di Christopher Nolan: la trilogia con Christian Bale è stata fondamentale per il genere, come dimostrano gli omaggi più o meno velati presenti in miriadi di produzioni anche italiane, tra cui Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Il film di Gabriele Mainetti contiene in effetti più di un riferimento neanche troppo nascosto alla trilogia del Cavaliere Oscuro, a partire dal suo protagonista: Claudio Santamaria ha infatti svolto un ruolo essenziale nella diffusione dell'opera di Nolan nel nostro Paese, essendo stato il doppiatore italiano di Christian Bale per tutti e tre i film della saga (nonché in occasione di LEGO Batman - Il Film, ma questa è un'altra storia).

Durante la sequenza finale del film, inoltre, possiamo udire fuori campo la voce di un cronista che i fan di Nolan dovrebbero riconoscere senza troppi sforzi: si tratta infatti di Adriano Giannini, che ne Il Cavaliere Oscuro doppiò egregiamente il leggendario Joker di Heath Ledger. Coincidenze? Piuttosto difficile da credere!

Avevate notato tutti questi riferimenti al Batman di Christopher Nolan? Fatecelo sapere nei commenti! Pipistrelli e universo DC a parte, comunque, vediamo a chi è ispirato l'indimenticabile Zingaro di Luca Marinelli.