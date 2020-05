Lo Chiamavano Jeeg Robot, a chi è ispirato lo Zingaro di Luca Marinelli?

Lo Chiamavano Jeeg Robot è stato senza dubbio uno degli esperimenti più interessanti portati avanti dal cinema italiano nel corso di questi ultimi anni, in cui abbiamo assistito ad un tentativo di declinare il genere supereroistico in maniera originale, anche grazie a film come Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores.

Lo Chiamavano Jeeg Robot è stato probabilmente l'esponente di maggior successo di questo filone, grazie sicuramente ad una trama ben scritta, a un'ambientazione funzionale e soprattutto ai suoi protagonisti, Claudio Santamaria e Luca Marinelli.

Lo Zingaro, il villain interpretato dall'attore di Martin Eden, è diventato nel giro di pochissimo tempo un personaggio amatissimo dai fan, merito della scrittura e della meravigliosa caratterizzazione datagli da un Marinelli sugli scudi, che proprio grazie al film di Mainetti trovò la definitiva consacrazione come uno degli attori più interessanti del panorama italiano.

Ma a chi si ispirò l'attore per il suo Zingaro? L'ispirazione è da ricercare in uno dei più grandi classici del cinema dell'ultimo mezzo secolo, Il Silenzio degli Innocenti. Marinelli prese infatti ispirazione dal personaggio di Buffalo Bill, lo spietato killer che scuoiava le sue giovani vittime per costruirsi un abito di pelle di donna, per dare al suo Fabio Cannizzaro quel tocco in più che l'ha reso indimenticabile.

Avevate intuito la cosa? Rivedete qualcosa di Jame Gumb nello Zingaro o pensate che tutto sommato l'influenza non sia stata così forte? Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Lo Chiamavano Jeeg Robot.