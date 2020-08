Lo Chiamavano Jeeg Robot arriva su Netflix: pronti a cantare con lo Zingaro di Marinelli?

Lo Chiamavano Jeeg Robot rappresenta un unicum nel panorama cinematografico italiano e se non lo avete ancora visto arriva una nuova possibilità, dato che il film di Gabriele Mainetti è approdato su Netflix.

L'annuncio arriva attraverso il video con protagonista lo Zingaro di Luca Marinelli, villain principale del film. In una particolare scena lo vediamo intento a cantare Un'emozione da poco di Anna Oxa, un'esibizione che presenta perfettamente il lato grottesco del personaggio, che non ha nulla da invidiare ai supercattivi americani.

La particolarità di Lo Chiamavano Jeeg Robot è quella di aver reinterpretato in chiave locale elementi provenienti dai cinecomics, dagli anime, e dai gangster movie in generale. Il protagonista è Enzo (Claudio Santamaria), un criminale insoddisfatto che nel fuggire dalla polizia si ritrova a contatto con alcune sostanze radioattive contenute nel Tevere, acquisendo così dei poteri sovrumani. Finisce poi al centro di una diatriba tra trafficanti di droga, facendo la conoscenza dell'eccentrico Fabio Cannizzaro, detto lo Zingaro, e di Alessia (Ilenia Pastorelli), una ragazza con problemi psichiatrici ossessionata dall'anime di Jeeg Robot d'Acciaio.

Non mancano colpi di scena, scontri violenti e commoventi rivelazioni. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Lo Chiamavano Jeeg Robot. Sapevate che Hideo Kojima vorrebbe Marinelli come protagonista del film su Metal Gear Solid?