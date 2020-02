Quella chiamata su facetime tra gli attori di To All The Boys: P.S. I Still Love You

Il 12 febbraio sarà finalmente disponibile su Netflix il sequel di To All The Boys I'Ve Loved Before, la rom-com ispirata ai romanzi di Jenny Han, To Ps. I Still Love You. Nel frattempo, Jordan Fisher, Lana Condor e Noah Centineo ci raccontano qualche aneddoto dal set.

Il trio protagonista di questo secondo capitolo della saga (e del triangolo amoroso al centro della storia) racconta com'è stato girare il sequel, e cosa ha comportato l'aggiunta di Jordan Fisher nel cast.

"Le riprese per un film del genere, in realtà, volano via così velocemente... Credo che abbiamo fatto un bel lavoro nel trovare il tempo per stare insieme e goderci l'esperienza" esordise Fisher, e Condor prontamente segue "In gran parte è merito tuo però. Perché tu unisci le persone. Lui ci invitava alle game night nella sua camera d'albergo, perché durante il giorno, sul set, i ritmi sono davvero forsennati, e non c'è molto tempo per stare tutti insieme. A volte abbiamo scene diverse e non tutti sono presenti. E nei week-end magari dormi..." E conclude Centineo "È chiaro quanto per te fosse importante il senso di comunità sul set, ed è stato sicuramente un elemento aggiunto".

Ma probabilmente uno dei momenti più divertenti è stata quella chiamata su facetime... "Vi ricordate quando io ero in camerino e mi stavo facendo i capelli come quelli di Lara-Jean [nel secondo e nel terzo film Lana porta delle extension per averli lunghi come quelli di Lara-Jean], e tu sei arrivato e sei uscito con Noah, e mi avete videochiamato? Eravate insieme, e vi ho visto insieme sullo schermo per la prima volta... Ero così gelosa! Volevo esserci anche io! E lì ho realizzato che [il sequel] sarebbe stato davvero fantastico".

Noi non vediamo l'ora di vedere P.S. I Still Love You, e voi? Qui potete trovare la nostra recensione di To All The Boys I'Ve Loved Before.