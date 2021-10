Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet non commenta le accuse rivolte ad Armie Hammer

Timothée Chalamet e Armie Hammer hanno stretto una forte amicizia durante la realizzazione del film Premio Oscar di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, motivo per cui la rivista Time ha cercato di ottenere un commento da Chalamet riguardo all'accusa di stupro che Hammer sta affrontando e alla brutta piega che ha preso la sua carriera.

Una donna di nome Effie Angelova ha accusato Hammer di stupro. La donna ha detto che la presunta aggressione sessuale è avvenuta nell'aprile 2017 durante un incontro con Hammer, aggiungendo che l'attore l'ha "brutalmente violentata" e le ha ripetutamente sbattuto la testa contro un muro. Effie ha aggiunto che Hammer ha commesso altri "atti violenti" contro di lei senza il suo consenso.

Nella nuova cover story dedicata a Chalamet della rivista Time, Sam Lansky scrive: “Chalamet esita quando gli viene chiesto del co-protagonista Armie Hammer, che ha negato un'accusa di stupro ampiamente pubblicizzata. "Capisco perfettamente il motivo per cui lo stai chiedendo", dice, "ma è una domanda degna di una conversazione più ampia e non voglio darti una risposta parziale".

Anche prima dell'accusa di stupro, la carriera di Hammer era già in discussione a seguito di una controversia che lo ha visto accusato di cannibalismo.

Presunti messaggi che descrivono in dettaglio la vita sessuale di Hammer e alcuni messaggi raccapriccianti sono trapelati online, portandolo a uscire da due progetti di alto profilo: Shotgun Wedding con Jennifer Lopez e la serie Paramount+ The Offer. Hammer è stato poi abbandonato dalla sua agenzia, WME.



Dopo che Hammer ha lasciato il progetto di Shotgun Wedding, ha rilasciato una dichiarazione sullo scandalo che diceva: "Non sto rispondendo a queste stro**ate, ma alla luce dei viziosi attacchi online contro di me, non posso in buona coscienza lasciare i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. Lionsgate mi sta supportando in questo e gli sono grato per questo".

Hammer ha negato l'accusa di stupro attraverso il suo avvocato, Andrew B. Brettler di Lavely & Singer.



