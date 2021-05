Chiamami col tuo nome, rimandato il sequel: Guadagnino sta lavorando ad altri progetti

Luca Guadagnino sta lavorando alla sceneggiatura del sequel di Chiamami col tuo nome da ormai diverso tempo, ma a quanto pare il progetto non è più una priorità per il regista, che ora si trova negli Stati Uniti per le riprese del suo nuovo film.

Intervistato da Deadline in concomitanza con l'inizio della produzione di Bones & All, nuovo horror romantico che lo riunirà con Timothée Chalamet, Guadagnino ha infatti dichiarato: "La verità è che il mio cuore è ancora lì, ma ora sto lavorando a questo nuovo film, e spero di fare presto Scarface. Ho molti progetti in cantiere, quindi mi concentrerò su questa sponda dell'Atlantico e sui film che voglio fare."

Una volta terminati i lavori di Bones & All, dunque, il regista ha già in programma di concentrare i propri sforzi sul delicato remake di Scarface, terza avventura cinematografica del personaggio dopo l'originale del 1932 diretto da Howard Hawks e il celebre film di Brian De Palma con protagonista Al Pacino. La versione più recente del remake è stata curata da Ethan e Joel Coen.

Vi ricordiamo che, dopo il debutto in TV con We Are Who We Are, il filmmaker ha in programma di scrivere e dirigere una serie tratta da Ritorno a Brideshead per BBC.