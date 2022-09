Chiamami col tuo nome, Guadagnino: 'Il sequel non è morto, ma Armie Hammer non ci sarà'

In una nuova intervista rilasciata a IndieWire, il regista Luca Guadagnino ha rivelato di voler ancora realizzare Chiamami col tuo nome 2. Il fatto è che quasi sicuramente non si chiamerà così e poi al regista non piace una certa tendenza cinematografica. In seconda istanza, probabilmente Armie Hammer non sarà nel cast dopo i suoi guai personali.

"Un sequel è un concetto americano", ha detto Guadagnino. Inoltre, si concentrerà solo su uno dei personaggi principali. Vediamo se riuscite a indovinare quale. "È più simile alle cronache di Elio", ha detto, riferendosi al personaggio interpretato da Timothée Chalamet, in quella che si è rivelata la sua svolta. In quanto tale, il film, se dovesse essere realizzato, sarebbe la "cronaca di questo giovane ragazzo che diventa un uomo. È qualcosa che voglio fare".

Dopo l'anteprima mondiale alla Mostra di Venezia, si dà il caso che Guadagnino sia al Telluride Film Festival, dove si sta occupando della stampa per Bones and All, un altro film con Chalamet in cui l'attore interpreta un giovane cannibale. Il film è stato annunciato nello stesso periodo in cui sono state lanciate accuse sulla vita di Hammer, tra cui quella di essersi dedicato a inquietanti discorsi sui cannibali. Da allora molte cose sono cambiate e la carriera di Hammer è praticamente finita. A quanto pare Hammer starebbe lavorando come impiegato alle Cayman, anche se la notizia non è stata confermata.

Di recente, la zia di Hammer ha parlato delle accuse di cannibalismo, mentre da qualche giorno è disponibile su Discovery+ la serie shock House of Hammer, racconto incentrato sulla turbolenta vita dell'attore Armie Hammer e che esplorerà le accuse rivoltegli all'inizio del 2021 e che di fatto hanno messo fine alla sua carriera a Hollywood.