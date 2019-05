Chiamami col tuo nome: Guadagnino deciderà se girare il sequel dopo aver letto il romanzo

Luca Guadagnino ha ricevuto in anticipo una copia di Find Me, il romanzo sequel di Chiamami col tuo nome ad opera di André Aciman. Il regista, che ha già confermato più volte la sua intenzione di proseguire la storia di Elio e Oliver, deciderà se girare il sequel solo dopo aver letto il libro.

"Sto parlando con Andre per il sequel a prescindere, ma sono curioso di vedere cosa ne è venuto fuori" ha detto Guadagnino a Screen International in occasione del Festival di Cannes. In questi giorni, infatti, il regista ha presentato in anteprima The Staggering Girl, corto della durata di 37 minuti che celebra la sua passione per Valentino. Nel cast del corto è presente anche Julianne Moore.

Aciman è al lavoro sul romanzo sequel di Call me by your name già da tempo, e recentemente è stato confermato che la storia sarà ambientata alcuni decenni dopo il film di Guadagnino, che l'anno scorso ha ottenuto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Nel sequel i genitori di Elio sono separati e il ragazzo vive a Parigi, città in cui trova finalmente l'amore, mentre Oliver pensa al suo ritorno in Europa dopo aver ottenuto una cattedra in un college del New England. Find me sarà pubblicato il prossimo 29 ottobre.