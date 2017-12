Chiamami col tuo nome: trailer italiano per l'acclamato nuovo film di Luca Guadagnino

La divisione italiana di Sony Pictures ha diffuso il trailer ufficiale doppiato di, l’ultimo film di Luca Guadagnino. Lo potete visualizzare dopo il salto.

Con Armie Hammer, Timothée Chalamet e Michael Stuhlbarg nel cast principale, il film si è guadagnato tre nomination ai Golden Globe, inclusa quella per il miglior film.

Tratto dal romanzo omonimo di André Aciman, il film è scritto dallo stesso Guadagnino a sei mani con James Ivory (Camera con vista, Quel che resta del giorno) e Walter Fasano. È stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e successivamente alla 67ª edizione del Festival di Berlino.

La pellicola è attesa per il 25 gennaio 2018, quando arriverà nelle sale italiane con Sony Pictures. Nel cast anche Esther Garrel, Amira Casar e Victoire Du Bois. Su queste pagine trovate anche il trailer ufficiale.

Sinossi (romanzo): Vent’anni fa, un’estate in Riviera, una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta come ogni anno “l’ospite dell’estate, l’ennesima scocciatura”: uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito. I due condividono, oltre alle origini ebraiche, molte passioni: discutono di film, libri, fanno passeggiate e corse in bici. E tra loro nasce un desiderio inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all’estasi. “Chiamami col tuo nome” è la storia di un paradiso scoperto e già perduto, una meditazione proustiana sul tempo e sul desiderio, una domanda che resta aperta finché Elio e Oliver si ritroveranno un giorno a confessare a se stessi che “questa cosa che quasi non fu mai ancora ci tenta”.