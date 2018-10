Chiamami Col Tuo Nome: Timothée Chalamet rivela che il sequel si farà al 100%!

Chalamet tornerà prossimamente in Beautiful Boy e soprattutto nell'attesissimo remake di Dune , diretto da Denis Villeneuve .

Chiamami Col Tuo Nome ha ottenuto quattro nomination agli Oscar 2018, trionfando nella categoria miglior sceneggiatura non originale. L'autore Andre Aciman non ha mai scritto un sequel del libro dal quale il film di Guadagnino è tratto, ma il romanzo originale include un epilogo ambientato molti anni dopo gli eventi della storia.

Chalamet, ha ottenuto una nomination all'Oscar per il miglior attore grazie alla sua prova nel film di Guadagnino, ha specificato che il sequel sarà ambientato molti anni dopo gli eventi del primo film. "Penso che sia bello approfittare dello stile di narrazione inventato da Boyhood", ha detto Chalamet.

Nel corso di un'intervista con Time, l'attore ha dichiarato. "Ero al telefono con Armie [Hammer, ndr] trenta minuti fa. E' praticamente impossibile che non realizzeremo un sequel. Penso che l'autore, Andre Aciman , sia assolutamente suo agio con l'idea e so che Luca Guadagnino vuole farlo con tutto se stesso. Io e Armie siamo dentro al 1000%".

La giovane star Timothée Chalamet ha confermato di essere pronto al 100% per il sequel di Chiamami Col Tuo Nome , addirittura paragonando l'idea di Luca Guadagnino a quella di Boyhood di Richard Linklater .

