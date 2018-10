Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino vuole Dakota Johnson nel sequel

Secondo quanto riportato su un nuovo profilo del New Yorker dedicato a Luca Guadagnino, il regista palermitano sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di girare un sequel di Chiamami col tuo nome.

Dopo aver incassato l’approvazione e la certezza di un ritorno sia di Armie Hammer che di Timothée Chalamet, il regista ha ammesso di volere nel cast del sequel anche Dakota Johnson. La Johnson e Guadagnino hanno già due collaborazioni alle spalle, nel film A Bigger Splash e nell’atteso remake di Suspiria, presentato alla Mostra di Venezia e programmato per l’arrivo nelle sale a novembre. Guadagnino ha anche specificato che il possibile ruolo per l’attrice nel sequel sarebbe quello della moglie del personaggio di Oliver (Hammer): “Deve trattarsi di una donna eccitante del New England e magari ha pure cinque figli”.

Il regista, però, si è soffermato su un problema specifico della pellicola: “L’unico problema è il titolo; non si può mica intitolare Chiamami col tuo nome 2”.

Chiamami Col Tuo Nome ha ottenuto quattro nomination agli Oscar 2018, trionfando nella categoria miglior sceneggiatura non originale. L'autore Andre Aciman non ha mai scritto un sequel del libro dal quale il film di Guadagnino è tratto, ma il romanzo originale include un epilogo ambientato molti anni dopo gli eventi della storia.

Chalamet tornerà prossimamente in Beautiful Boy e soprattutto nell'attesissimo remake di Dune, diretto da Denis Villeneuve.

Suspiria uscirà nelle sale italiane dal prossimo 2 novembre, mentre approderà in quelle statunitensi la settimana precedente, il 26 ottobre.