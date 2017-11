Chiamami col tuo nome in testa alle nomination degli Independent Spirit Awards

Sono state annunciate qualche ora fa le nomination per l'edizione 2018 degli, premi cinematografici assegnati annualmente dall'organizzazione no-profitper promuovere e sostenere il cinema indipendente. A guidare la classifica delle candidature è il nuovo film di

La pellicola con protagonisti Armie Hammer e Timothée Chalamet ha ottenuto sei nomination, tra cui quelle al miglior film, alla miglior regia e al miglior attore protagonista (Chalamet). A una lunghezza di distanza troviamo Scappa - Get Out di Jordan Peele mentre va segnalata la presenza di Jonas Carpignano, regista di A Ciambra, nella categoria dedicata alla miglior regia.

Ecco i candidati:

MIGLIOR FILM

Chiamami col tuo nome

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

The Rider

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Salma Hayek – Beatriz at Dinner

Frances McDormand – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Shinobu Terajima – Oh Lucy!

Regina Williams – Life and nothing more

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Timothée Chalamet – Chiamami col tuo nome

Harris Dickinson – Beach Rats

James Franco – The Disaster Artist

Daniel Kaluuya – Get Out

Robert Pattinson – Good Time

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Holly Hunter – The Big Sick

Allison Janney – I, Tonya

Laurie Metcalf – Lady Bird

Lois Smith – Marjorie Prime

Taliah Lennice Webster – Good Time

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Nnamdi Asomugha – Crown Heights

Armie Hammer – Chiamami col tuo nome

Barry Keoghan – The Killing of a Sacred Deer

Sam Rockwell – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Benny Safdie – Good Time

MIGLIOR OPERA PRIMA

Columbus

Ingrid Goes West

Menashe

Oh Lucy!

Patti Cake$

JOHN CASSAVETES AWARD AL MIGLIOR FILM REALIZZATO CON MENO DI 500.000 DOLLARI

Dayveon

A Ghost Story

Life and nothing more

Most Beautiful Island

The Transfiguration

MIGLIOR REGISTA

Sean Baker – The Florida Project

Jonas Carpignano – A Ciambra

Luca Guadagnino – Call Me by Your Name

Jordan Peele – Get Out

Benny Safdie, Josh Safdie – Good Time

Chloé Zhao – The Rider

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Lady Bird

The Lovers

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Get Out

Beatriz at Dinner

MIGLIOR PRIMA SCENEGGIATURA

Donald Cried

The Big Sick

Women Who Kill

Columbus

Ingrid Goes West

MIGLIOR FOTOGRAFIA

The Killing of a Sacred Deer

Columbus

Beach Rats

Chiamami col tuo nome

The Rider

MIGLIOR MONTAGGIO

Good Time

Chiamami col tuo nome

The Rider

Get Out

I, Tonya

MIGLIOR DOCUMENTARIO

The Departure

Faces Places

Last Men in Aleppo

Motherland

Quest

MIGLIOR FILM STRANIERO

120 battiti al minuto

Una donna fantastica

I am not a Witch

Lady Macbeth

Loveless

Gli Independent Spirit Awards verranno assegnati il prossimo 3 marzo, il giorno prima della Notte degli Oscar.