Chiamami col tuo nome e Get Out trionfano ai Writers Guild Awards 2018. Tutti i vincitori

Mentre si avvicinata sempre più inesorabile la notte degli Oscar, prevista per il prossimo 4 marzo a chiudere la stagione del premi 2018, continuano ancora le cerimonie dei vari riconoscimenti, e ieri è toccato ai, i premi relativi alle sceneggiature.

A trionfare sono così stati il profondo e toccante Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, trasposto con dovizia di emozioni e contenuto da James Ivory dall'omonimo romanzo di André Aciman, e Scappa - Get Out di Jordan Peele, irriverente, originale e spaventosa critica a una società razzista, di grande impatto cinematografico.



Di seguito tutti gli altri vincitori, anche in ambito televisivo.



CINEMA



- Miglior sceneggiatura originale



Scappa - Get Out scritta da Jordan Peele



- Miglior sceneggiatura non originale



Chiamami col tuo nome scritta da James Ivory



- Miglior sceneggiatura per un documentario



Jane scritta da Brett Morgan



TELEVISIONE



- Miglior drama



The Handmaid's Tale scritta da Ilene Chaiken, Nina Fiore, Dorothy Fortenberry, Leila Gerstein, John Herrera, Lynn Renee Maxcy, Bruce Miller, Kira Snyder, Wendy Straker Hauser ed Eric Tuchman



- Miglior comedy



Veep scritta da Gabrielle Allan, Rachel Axler, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Steve Hely, Peter Huyck, Erik Kenward, Billy Kimball, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Dan Mintz, Lew Morton, Georgia Pritchett e Will Smith



- Miglior nuova serie



The Handmaid's Tale



- Miglior serie long form originale



Flint scritta da Barbara Stepansky



- Miglior serie long form non originale



Big Little Lies scritta da David E. Kelley



- Miglior episodio drama



"Chicanery" di Better Call Saul scritto da Gordon Smith



- Miglior episodio comedy



"Rosario's Quinceanera" di Will & Grace scritto da Tracy Poust & Jon Kinnally



- Miglior episodio d'animazione



"Time's Arrow" di Bojack Horseman scritto da Kate Purdy