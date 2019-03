Chiamami col tuo nome: Armie Hammer pensa che un sequel sarebbe solo deludente

Fin dall'uscita in sala di Chiamami col tuo nome si era cominciato a parlare di un possibile sequel in cantiere con il ritorno dei protagonisti e di Luca Guadagnino alla regia.

Nei mesi scorsi, infatti, si era rincorse le voci più disparate e i commenti dei vari Armie Hammer, Timothée Chalamet e dello stesso regista palermitano, intenzionati a riprendere la storia di Elio e Oliver e magari ambientarla anni dopo gli eventi del primo film. Lo stesso Hammer in una recente intervista aveva rivelato che l'idea di Guadagnino era quella di aspettare del tempo per far invecchiare i due personaggi alla maniera di Richard Linklater e dei suoi film della Before Trilogy.

Adesso, tuttavia, nel corso di un'intervista concessa a Vulture, Hammer ha rivelato di non essere più così interessato a partecipare a un eventuale sequel di Chiamami col tuo nome, rivelando anche il perché: "Penso ci prepareremmo solo per dare una delusione. Non mi viene in mente niente che possa reggere il confronto con il primo". Decisamente un grosso cambiamento d'opinione rispetto alle precedenti uscite, dove era certo che prima o poi il sequel avrebbe visto la luce e lui vi avrebbe sicuramente fatto parte.

Intanto, sempre da Vulture arriva la notizia che il sequel letterario di Chiamami col tuo nome, intitolato Find Me e scritto sempre da André Aciman, sarà pubblicato il 29 ottobre 2019. Eccone brevemente la sinossi: "In Find Me, Aciman mostrerà il padre di Elio, Samuel, divorziato e in viaggio da Firenze a Roma per far visita a Elio, ormai diventato un pianista classico di talento. Un incontro fortuito sul treno porterà a una relazione che cambierà la vita di Samuel per sempre. Elio presto si trasferirà a Parigi dove anche lui avrà una nuova relazione, mentre Oliver, adesso professore nel New England, con figli ormai cresciuti, improvvisamente contempla l'idea di tornare in Europa".

Lo stesso scrittore ha commentato in merito al nuovo capitolo di Chiamami col tuo nome: "Il mondo di Chiamami col tuo nome non mi ha mai abbandonato. Sebbene abbia creato io quei personaggi e fossi l'autore delle loro vite, non mi sarei mai aspettato potessero insegnarmi così tanto riguardo l'intimità e l'amore che non pensato di conoscere fino a quando non li ho messi nero su bianco. Il film mi ha fatto capire che volevo tornare indietro da loro e riguardarli nel corso degli anni. Ecco perché ho scritto Find Me".