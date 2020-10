Chiamami col tuo nome 2, parla Armie Hammer: 'Ancora presto per il sequel'

Intervistato da Collider in occasione dell'uscita di Rebecca, nuovo adattamento targato Netflix del celebre romanzo di Daphne DuMaurier in cui ha recitato al fianco di Lily James, Armie Hammer ha detto la sua sull'atteso sequel di Chiamami col tuo nome.

Quando gli è stato chiesto se il nuovo capitolo avesse bisogno di ancora un po' di tempo prima di entrare in produzione, l'attore si è detto d'accordo senza alcuna esitazione: "Ha bisogno di spazio per respirare. Il primo Chiamami col tuo nome ha colpito emotivamente così tante persone che se fai uscire ora il secondo, qualsiasi cosa accada, ti stai solo preparando al fallimento. Se ci date tempo, come deve accadere per la storia, allora posso tornare nei miei 40 anni e Timmy nei suoi... 23 [Ride]. Allora potremo rifarlo."

Proprio il mese scorso, Hammer ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di Chiamami col tuo nome 2 rivelando che Luca Guadagnino è ancora al lavoro sulla sceneggiatura, che ricordiamo essere basata sul romanzo "Cercami" di André Aciman. Il regista, che ha da poco firmato il suo debutto televisivo con la serie We Are Who We Are in onda su Sky, prossimamente sarà impegnato con la realizzazione del nuovo remake di Scarface targato Universal Pictures.