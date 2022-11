Chiamami col tuo Nome, nel sequel ci sarà Armie Hammer? Guadagnino non ha dubbi

Dopo aver parlato qualche tempo fa di un eventuale sequel di Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino è tornato ad esprimere il suo desiderio di voler realizzare un secondo film con protagonisti Oliver (Armie Hammer) ed Elio (Timothée Chalamet).

"Vorrei realizzare un secondo, un terzo e un quarto capitolo di tutti i miei film", ha dichiarato Guadagnino a Variety. "Perché? Perché amo veramente gli attori con cui lavoro, quindi voglio ripetere la gioia di fare quello che abbiamo fatto insieme". Una possibile trama potrebbe concentrarsi sulla governante della famiglia di Elio, Mafalda, interpretata da Vanda Capriolo. "Sarei molto interessato a vedere qual è la vita di Mafalda quando non è in famiglia".

Nel 2021 però, la carriera di Hammer è praticamente giunta al termine a seguito di numerose accuse ed è quindi altamente improbabile che l'attore possa prendere parte ad un sequel. "Non ci sono ipotesi, quindi non c'è nessun film", le parole di Guadagnino. "È un desiderio, ma non ho deciso quale potrebbe essere la storia." Ma qualsiasi sequel includerebbe "ovviamente" il personaggio di Hammer, ha dichiarato il regista.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che il prossimo 23 novembre arriverà nelle sale Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino vincitore del Leone D'Argento al Festival del Cinema di Venezia, con protagonisti Timothee Chalamet e Taylor Russell.