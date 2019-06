Si chiama Sono Solo Fantasmi il nuovo film di e con Christian De Sica

Il film di Natale 2018 che l'ha visto tornare a far coppia con Massimo Boldi dopo quindici anni di separazione sembra esser stata soltanto una breve parentesi per Christian De Sica, che è già tornato ad occuparsi di altri progetti.

Il nuovo film dell'attore e regista romano uscirà infatti a novembre di quest'anno, s'intitolerà Sono Solo Fantasmi e sarà diretto a quattro mani con il figlio Brando, che l'anno scorso si era già occupato proprio della regia di Quasi Amici.

Come raccontato da De Sica stesso a Repubblica, il film sarà una commedia ambientata a Napoli ed annovererà nel cast Gianmarco Tognazzi e Carlo Buccirosso. "Il Rapper Clementino ci ha fatto una canzone per i titoli di coda. Io, Gianmarco Tognazzi e Carlo Buccirosso siamo tre fratelli nati da madri diverse. Carlo è figlio di una principessa napoletana e Gianmarco di una ballerina di Sestri Levante. Vengono a Napoli per ereditare qualcosa e si inventano acchiappafantasmi, ma risvegliano i fantasmi veri. Anche quello del padre, che interpreto sempre io. Con lo sceneggiatore Nicola Guaglianone ci siamo divertiti a scrivere un horror che fa sorridere, prodotto da Indiana, con un sacco di trucchi e effetti speciali. E sono felice di stare a Napoli, è bellissima e mi circonda con un affetto unico. Se non stiamo attenti la gente ti assedia, guarda dentro l'obiettivo e dice pure la sua. Fantastico, giriamo in luoghi meravigliosi e un po' magici, come la biblioteca Girolamini" ha spiegato l'attore.

De Sica, comunque, non si fermerà dopo l'uscita del film: nella sua agenda c'è già in programma la partecipazione al prossimo lavoro di Fausto Brizzi.