Ecco di chi potrebbe essere la voce alla fine del trailer di El Camino

L'11 ottobre è dietro l'angolo, ma come il Natale per un bambino ansioso di ricevere il regalo sembra non arrivare mai: con l'uscita di El Camino Netflix vestirà un po' i panni di un Babbo Natale anticipato per i tanti fan di Breaking Bad che non stanno più nella pelle dall'attesa.

Il nuovo trailer del film con Aaron Paul, d'altronde, non ha fatto altro che aggravare la crisi d'astinenza (d'altronde è pur sempre di droga che si parla) e alzare l'asticella delle aspettative: sono ben sei anni che tutti ci chiediamo quale sia stato il destino di Jesse Pinkman dopo l'urlo liberatorio con cui ci salutò durante l'ultimo episodio di Breaking Bad, e questo El Camino sembra promettere di darci tutte le risposte che cerchiamo.

In attesa di queste, però, il trailer ci ha messo in testa un nuovo tarlo: di chi è la voce fuori campo che sentiamo durante l'ultima scena del filmato? "Sei pronto?" la sentiamo chiedere a Jesse, ma non ci sono indizi che ci lascino intendere a far cosa. Chi ha una buona memoria, però, potrebbe far caso a una somiglianza.

La voce che udiamo sembrerebbe infatti corrispondere a quella di Robert Forster, interprete di quell'Ed che procurò una nuova vita a Walter White e Saul Goodman. La cosa, d'altronde, avrebbe senso: braccato dalla polizia com'è, il buon Jesse valuterà molto probabilmente l'idea di cambiare identità e rinascere altrove, lontano dai luoghi del suo tragico passato.

Sarà vero? Sarà una falsa pista? Lo scopriremo solo il prossimo 11 ottobre. Ciò che è certo, invece, è che in El Camino rivedremo (in alcuni flashback, salvo clamorose resurrezioni) uno dei personaggi più amati di Breaking Bad.