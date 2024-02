Chi ha vinto la sfida tra Avatar 2 e Oppenheimer ai Saturn Awards 2024: tutti i premi

La 51esima edizione dei Saturn Awards ha parlato la lingua Na'vi, dato che Avatar: La via dell'acqua di James Cameron ha portato a casa il maggior numero di premi, incluso quello di miglior film di genere dell'anno, di fronte al favorito Oppenheimer di Christopher Nolan.

I due film arrivavano alla serata di consegna dei premi con il maggior numero di nomination, ben 12 per Avatar: La via dell'acqua (due in più rispetto ad Avatar del 2009) e 11 per Oppenheimer, ma alla fine a spuntarla è stato il kolossal fantascientifico di James Cameron, che ha portato a casa quattro statuette, per i migliori effetti speciali, per la miglior regia, per la miglior sceneggiatura e per il miglior film di fantascienza, mentre Oppenheimer ha vinto miglior thriller, miglior attrice non protagonista (Emily Blunt) e miglior montaggio.

Qui sotto l'elenco completo di tutti i premi:

Best Science Fiction Film: Avatar: The Way of Water

Best Fantasy Film: Indiana Jones and the Dial of Destiny

Best Horror Film: Talk to Me

Best Superhero Film: Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Best Action / Adventure Film: Mission Impossible - Dead Reckoning Part One

Best Thriller Film: Oppenheimer

Best Actor in a Film: Harrison Ford (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Best Actress in a Film: Margot Robbie (Barbie)

Best Supporting Actor in a Film: Nicolas Cage (Renfield)

Best Supporting Actress in a Film: Emily Blunt (Oppenheimer)

Best Younger Actor in a Film: Xolo Mariduena (Blue Beetle)

Best Film Direction: James Cameron (Avatar: The Way of Water)

Best Film Writing: Avatar: The Way of Water (James Cameron and Rick Jaffa & Amanda Silver)

Best Film Producer Designer: Barbie (Sarah Greenwood)

Best Film Editing: Oppenheimer (Jennifer Lame)

Best Music in a Film: Indiana Jones and the Dial of Destiny (John Williams)

Best Film Costume: Barbie (Jacqueline Durran)

Best Film Make-Up: The Covenant (Donald Mowat)

Best Film Visual / Special Effects: Avatar: The Way of Water (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett)

Best International Film: Sisu

Best Independent Film: Pearl

Best Animated Film: Spider-Man: Across the Spider-Verse

