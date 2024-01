Chi ha vinto più Oscar come regista? Alla scoperta del record della regia

Chi ha vinto più Oscar come regista? Dopo aver indagato il record degli attori più premiati agli Oscar, andiamo alla scoperta dei primati relativi alla regia per quanto riguarda gli Academy Awards, il riconoscimento cinematografico più famoso, antico e importante del mondo.

Il regista più premiato della storia degli Oscar è John Ford, che nel corso della sua carriera ha vinto la statuetta per la miglior regia per ben 4 volte con i film Il traditore, Furore, Com'era verde la mia valle e Un uomo tranquillo (Ford vinse anche altri due Oscar, uno al miglior documentario e uno al miglior cortometraggio documentario, per un totale di sei statuette). Nessun altro regista ha mai vinto 4 Oscar per la miglior regia, cosa che fa di John Ford l'unico detentore del record.

Gli unici altri registi che si sono avvicinati a questo primato sono Frank Capra e William Wyler, entrambi vincitori di 3 Oscar per la miglior regia, mentre solo 18 registi hanno vinto l'Oscar 2 volte. Li trovate nell'elenco qui sotto, ma di questi solo John Ford, Joseph L. Mankiewicz e Alejandro G. Inarritu sono stati in grado di vincerne due consecutivamente, un record nel record.

Billy Wilder

David Lean

Fred Zinnemann

Steven Spielberg

Elia Kazan

George Stevens

Joseph L. Mankiewicz

Clint Eastwood

Lewis Milestone

Frank Lloyd

Leo McCarey

Robert Wise

Miloš Forman

Oliver Stone

Ang Lee

Alejandro González Iñárritu

Frank Borzage

Alfonso Cuarón

Per quanto riguarda i registi con più nomination nella storia degli Oscar, invece, il record appartiene a William Wyler, che a fronte delle sue tre vittorie di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo è stato candidato per un totale di 12 volte. Qui sotto l'elenco completo:

12 - William Wyler

9 - Martin Scorsese

9 - Steven Spielberg

8 - Billy Wilder

7 - Fred Zinnemann

7 - David Lean

7 - Woody Allen

6 - Frank Capra

5 - John Ford

5 - Elia Kazan

5 - George Stevens

5 - George Cukor

5 - John Huston

5 - King Vidor

5 - Clarence Brown

5 - Alfred Hitchcock

5 - Robert Altman

Infine, Clint Eastwood è il regista più vecchio ad aver vinto l'Oscar, con un record di 74 anni e 272 giorni stabilito con Million Dollar Baby, mentre Damien Chazelle è il più giovane, dato che aveva appena 32 anni e 39 giorni quando ritirò la statuetta per la regia di La La Land.



