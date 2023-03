Chi vincerebbe tra Spider-Man 2099 e Moon Knigh? Risponde Oscar Isaac

Oscar Isaac, doppiatore di Spider-Man 2099 in Spider-Man: Un nuovo universo e interprete di Moon Knight nell'omonima serie, non ha dubbi su chi vincerebbe se i due personaggi si scontrassero: nell'ultimo numero della rivista Empire, infatti, ha dichiarato che il Pugno di Khonshu garantirebbe il successo all'eroe lunare.

"È interessante" ha dichiarato Isaac, "perché i due hanno delle somiglianze, in realtà. Ma l'imprevedibilità di Moon Knight, il fatto che sia l'uomo dai mille volti... Sì, opterei sicuramente per lui". Non per questo il personaggio supera gli ostacoli con estrema facilità. Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: di che disturbo soffre il protagonista di Moon Knight?

Riguardo Spider-Man 2009, così afferma l'attore: "È l'unico Spider-Man che considero 'non-divertente'. Il che lo rende molto divertente, paradossalmente" ha aggiunto con ironia. "Soprattutto, mi sono divertito nel crearlo insieme a Phil Lord e Kemp Powers: trovare quell'aspetto in cui puoi prenderlo in giro a causa del suo prendersi così sul serio". Sembra che l'attore abbia un legame molto profondo con quel personaggio: ecco perché Oscar Isaac vorrebbe riprendere il ruolo di Spider-Man 2099 di Spider-Man: Un nuovo universo.

Inoltre, ha manifestato altrettanto entusiasmo nei confronti della pellicola: "È sempre difficile prevedere cose di questo tipo, ma avevo la netta sensazione che fosse uno dei film d'animazione più unici e sorprendenti di sempre. Era vivo, fresco e molto, molto spassoso. Mi sentivo così a mio agio nel progetto, quindi mi sono emozionato quando ho ricevuto la chiamata che diceva: "Ci piacerebbe rendere [Miguel] un vero personaggio: è il riluttante capobanda dei selvaggi Spider-People, un leader infastidito per essere tale e una persona dal carattere difficile – un solitario, – quindi gran parte dell'umorismo deriva da come sia costretto a essere una specie di insegnante d'asilo".

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà in sala il 2 giugno 2023.