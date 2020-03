Chi vincerebbe tra Shazam e Thor? Zachary Levi ha la risposta

Probabilmente ve lo sarete chiesto anche voi, ma in un eventuale scontro tra due supereroi dai poteri simili come Shazam e Thor... Chi ne uscirebbe vincitore? Zachary Levi, che è di casa sia alla Marvel che alla DC, afferma di saperlo con certezza.

Nel lontano 2011, Zachary Levi avrebbe dovuto debuttare come Fandral nel Marvel Cinematic Universe, essendo stato scelto da Kenneth Branagh per interpretare il fedele amico del Dio del Tuono nel primo film di Thor. Dei precedenti impegni lavorativi però gli impedirono di partecipare alla pellicola, per la quale venne sostituito dal Josh Dallas di Once Upon A Time. Nei successivi sequel, però, Levi ha avuto modo di "riappropriarsi" del ruolo, poiché fu Dallas, poi, ad avere i medesimi problemi e non poter tornare. In Thor: Ragnarok, tuttavia, Fandral è andato incontro ad una veloce quanto dolorosa fine, e Levi è passato dal MCU al DCEU per interpretare il protagonista di Shazam!, il film diretto da David F. Sandberg.

Qui Levi è appunto Shazam, controparte adulta di Billy Batson, un ragazzo di 14 anni (interpretato nel film da Asher Angel) che riceve degli straordinari poteri da figure mitologiche come Salomone, Ercole, Atlante, Zeus, Achille e Mercurio (da qui l'acronimo Shazam).

Ora, durante un Q&A su Instagram, l'attore è stato posto dinnanzi a un quesito da parte dei fan: in uno scontro tra Shazam e Thor, due personaggi che conosce molto bene... Chi vincerebbe?



La risposta di Levi, come d'altronde prevedibile, è stata in favore del primo: "Shazam, ovviamente. Mi saembra una domanda abbastanza retorica".



Beh, non è che ci potessimo aspettare una risposta diversa da parte sua, no?



E voi invece che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.